Министр образования и науки Украины Анна Новосад, которая задекларировала покупку квартиры в Киеве почти за миллион гривен, утверждает, что приобрела ее еще в 2017 году. П ее словам, все это время квартира строилась.

В своем сообщении в Facebook она утверждает, что сейчас лишь была оформлена имущественная документация.

"Друзья, уже вижу, что пошли новости о моей будто только что приобретенную квартиру. К сожалению, никакой сенсации — эта квартира в моей декларации с 2017 года. Наконец оформили имущественные права. Декларирую, как этого требует закон. Эту информацию вы можете найти в разделах "Ценные бумаги" (в декларации по 2017 год) и "Объекты незавершенного строительства" (в декларации за 2018 год). В процессе строительства появился целый дополнительный квадратный метр. Ура, теперь их 46!" – утверждает она.

Скриншот: facebook.com/anja.novosad

Как рассказывала "Страна", квартиру в Киеве общей площадью 46,6 квадратных метра Новосад приобрела 3 февраля у компании "Дисбуд". Позже чиновница отказалась комментировать инцидент нашему корреспонденту.

Ранее министр вызвала бурю возмущения заявлением, что не сможет прокормить своих детей (если они появятся на свет) на свою зарплату в 36 тысяч гривен в месяц. Правда, потом она призналась, что несколько неудачно выразилась.