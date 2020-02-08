Владимир Зеленский начал свой официальный визит в Ватикан - государство, возглавляемое главой Римо-католической церкви.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук опубликовала фото, как Зе и папа Франциск сидят за столом в резиденции понтифика и чему-то улыбаются.

Также еще одно фото появилось в Твиттере у президента.

"Понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине", - написал президент в соцсети.

Также Зеленский планирует сегодня встретиться с еще двумя влиятельными католиками - с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролини и секретарем по межгосударственным отношениям Полом Ричардом Галлахером.

Президент отправился с официальным визитом в Италию вчера, 7 февраля. Там он встретился с главой правительства этой страны и заявил, что попросил отдать Украине осужденного атошника Виталия Маркива.

Также Владимир Зеленский назвал предстоящую встречу с Папой римским "моментом истины".