В городе Энергодар, который находится Запорожской области, в пятницу, 7 февраля, пьяный водитель на зебре сбил детскую коляску. От удара ребенок вылетел из коляски и пролетел несколько метров. Малыша госпитализировали, а пьяного водителя задержали.

Об этом рассказывает полиция Запорожской области.

Фото: en-media.tv

Происшествие зафиксировал видеорегистратор машины, которая остановилась пропустить маму с ребенком. Как видно на записи, женщина переходила дорогу соблюдая правила дорожного движения. Водитель на огромной скорости сбил коляску с ребенком. Его 35-летняя мама в ДТП не пострадала.

За рулем автомобиля находился 49-летний местный житель. В его крови обнаружили 1,85 промилле алкоголя. По данному факту возбудили уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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