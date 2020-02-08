В нескольких селах Кордайского района Жамбылской области Казахстана происходят массовые стычки. Погибли восемь человек, десятки получили ранения. Однако, причины неизвестны.

Об этом сообщает Казахское Общественное радио - Радио Азаттык.

В ночь на 8 февраля полиция оцепила район, где, как утверждают власти, произошел конфликт. На автодороге к населенному пункту Масанчи выставлены блокпосты.

В селе сгоревшие дома, магазины, точки общепита. Некоторые строения все еще тлеют. На улицах села ходят сотрудники полицейского спецназа.

В первой половине дня 8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о жертвах событий в Кордайском районе Жамбылской области, которые он назвал "стычками и групповой дракой между местными жителями".

Позже на пресс-конференции в Нур-Султане министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил о восьми погибших в Кордайском районе и о более 40 пострадавших. Он сказал, что вечером в селе Масанчи началась "групповая драка" с участием около 70 человек. Причина драки - "бытовая".

Собравшиеся оказали сопротивление сотрудникам полиции и отказались выполнять требования силовиков, использовали металлические предметы, камни, огнестрельное оружие, добавил министр. Позже конфликтами были охвачены соседние села Аухатты и Булан-Батыр. По периметру населенных пунктов и подъездов к ним на автодорогах были выставлены блокпосты.

По предварительным данным, озвученным Тургумбаевым, повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины. Стычки начались, вероятно, из-за бытового конфликта.

Жители Масанчи, куда удалось проехать репортерам Азаттыка, сказали, что погромы минувшей ночью были по крайней мере в пяти сёлах района. По словам жителей, вечером в пятницу несколько сотен неместных мужчин приехали в населенные пункты, подожгли дома, магазины, разгромили автомобили, атаковали сельчан.

Пограничная служба Кыргызстана 8 февраля на пунктах пропуска кыргызско-казахстанской границы усилила охрану в связи с событиями в приграничных селах. Сотрудники Погранслужбы Кыргызстана сообщают, что с прошлой ночи поток пересекающих контрольно-пропускные пункты на границе с Казахстаном людей и машин возрос.

Из Кыргызстана поступили сообщения о том, что 18 человек обратились за медицинской помощью в клинику в городе Токмок после инцидента в приграничных сёлах на территории Казахстана. 17 из них являются гражданами Казахстана. Десять госпитализированы, двое доставлены в Бишкек.

Фото: Радио Азаттык

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