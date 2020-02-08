"Глава ЛНР" Леонид Пасечник отреагировал на обострение ситуации в Золотом, где, по данным сепаратисто, погибло четверо их военных.

Украина этих обстрелов не подтверждает.

Пасечник заявил, что обстрел состоялся на участке разведения войск. Об этом говорится в сообщении пресс-центра так называемой "ЛНР".

"Расцениваю такие действия Украины, как акт международно-уголовного преступления против народа Донбасса. Ответственность за гибель граждан Республики полностью ложится на верховного главнокомандующего украинской армией Владимира Зеленского", - говорится в заявлении Пасечника.

По заявлению главы сепаратистов "украинский президент целенаправленно идет по пути террора народа Донбасса".

"Призываю мировую общественность остановить вооруженную агрессию ВСУ и указать руководству Украины на необходимость выполнения Минских соглашений - единственного документа, позволяющего разрешить конфликт мирным путем", - цитирует пресс-служба Пасечника.

Ранее "Страна" писала, что происходит на Донбассе и как в Золотом свели на нет разведение войск.

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