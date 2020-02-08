Бывший американский военный, оператор беспилотников Брэндон Брайант рассказал о зверствах, которые был вынужден творить во время службы в вооруженных силах США. Он говорит, что американские военные "хуже нацистов".

Об этом рассказывает Independent.

Во время службы в армии он управлял беспилотниками "Хищник", дистанционно стреляя ракетами по целям за много тысяч километров. Его рабочее место находилось вблизи Лас-Вегаса, штат Невада.

Брайант вспоминает, что после стрельбы ракетой "Адский огонь" по зданию, в котором находилась его цель, он увидел ребенка, который вышел из здания. Когда после просмотра записи он рассказал своим начальникам о ситуации, ему сказали: "Это чертова собака, сбрасывай".

После этого инцидента Брайант ушел из армии и начал выступать против программы беспилотников.

По оценкам Брайанта, во время пребывания в ВВС он непосредственно участвовал в убийстве 13 человек и говорит, что его эскадрилья открыла огонь по 1626 целям, включая женщин и детей.

Мистер Брайант сказал, что видел, как человек, на которого он нацелился, истекает кровью. Военный видел, как его тело похолодело на экране тепловизора.

"Это изображение на экране все еще в моей голове. Всякий раз, когда я думаю об этом, это все равно причиняет мне боль. Когда я нажал на курок, я понял, что это неправильно. Когда ударил, я понял, что в душе я стал убийцей", - рассказал военный.

Другие летчики в эскадрилье Брайанта отпраздновали его первое убийство, сказав: "Брант лопнул свою вишню".

Он сказал, что американские военные "хуже нацистов".

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