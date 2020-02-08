Сегодня в субботу, 8 февраля, пройдет первый полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкрурс Евровидение-2020. В полуфинал нацотбора прошли восемь участников. посмотреть трансляцию можно будет на трех каналах.

Об этом говорится в сообщении "Eurovision Ukraine - Євробачення Україна" на Facebook.

Порядок выступления участников:

Группа [О] JERRY HEIL Katya Chilly KRUTЬ GO-A CLOUDLESS GIO Assol

Прямые эфиры Национального отбора 2020 состоятся 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал).

Увидеть прямую трансляцию Нацотбора на "Евровидение-2020" зрители смогут UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА и телеканале СТБ.

В жюри конкурса в этом году - Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

Скриншот: Eurovision Ukraine - Євробачення Україна

Напомним, в 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе после того, как певица MARUV отказалась ехать на Евровидение, несмотря на победу в нацотборе. Это произошло из-за "патриотической" позиции НОТУ.

Остальные участники из солидарности с Марув также отказались.

Мы рассказывали, что Зеленского просили отправить Верку Сердючку на Евровидение-2020.

Ранее "Страна" писала, что появилось расписание конкурса и порядок выступления участников.