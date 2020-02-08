Где сегодня смотреть нацотбор на Евровидение и кто будет выступать
Сегодня в субботу, 8 февраля, пройдет первый полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкрурс Евровидение-2020. В полуфинал нацотбора прошли восемь участников. посмотреть трансляцию можно будет на трех каналах.
Об этом говорится в сообщении "Eurovision Ukraine - Євробачення Україна" на Facebook.
Порядок выступления участников:
- Группа [О]
- JERRY HEIL
- Katya Chilly
- KRUTЬ
- GO-A
- CLOUDLESS
- GIO
- Assol
Прямые эфиры Национального отбора 2020 состоятся 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал).
Увидеть прямую трансляцию Нацотбора на "Евровидение-2020" зрители смогут UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА и телеканале СТБ.
В жюри конкурса в этом году - Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.
Скриншот: Eurovision Ukraine - Євробачення Україна
Напомним, в 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе после того, как певица MARUV отказалась ехать на Евровидение, несмотря на победу в нацотборе. Это произошло из-за "патриотической" позиции НОТУ.
Остальные участники из солидарности с Марув также отказались.
Мы рассказывали, что Зеленского просили отправить Верку Сердючку на Евровидение-2020.
Ранее "Страна" писала, что появилось расписание конкурса и порядок выступления участников.