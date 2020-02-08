В районе разведения войск у Золотого снова обострение боев. О котором заявила "ЛНР", но молчит официальный Киев.

"Страна" уже рассказывала об этом феномене: когда полноценные бои идут на участке, где осенью с большой помпой разводились войска накануне встречи "Нормандской четверки".

На этот раз серьезный удар был, судя по всему, нанесен по позициям сепаратистов: их источники заявляют о нескольких погибших.

"Страна" разбиралась в очередном эпизоде ползучего обострения.

Что говорят сепаратисты

Об инциденте с гибелью четверых бойцов "ЛНР" вчера заявили местные журналисты.

"Сегодня (7 февраля - Ред.) в результате прямого попадания в блиндаж 122мм снаряда погибли четверо бойцов республики, а четверо были ранены", - сообщил о ситуации вокруг Золотого телеграм-канал Realdoc, который ведут донецкие журналисты Максим Фадев и Сергей Белоус.

Позже об этом заявил представитель "народной милиции ЛНР" Яков Осадчий. По его словам, под обстрел попал населенный пункт Золотое-5. Огонь вела 93 отдельная механизированная бригада ВСУ.

"По данным нашей разведки, стали известны непосредственные исполнители данной провокации: командир 2-го дивизиона 44 ОАБР ВСУ подполковник Груз Р.В., а также артиллерийский расчет в составе: командир орудия Бунчук Д.С. 1998 года рождения, старший наводчик Чабан В.А. и номер расчета Кучеренко Г.В.", - сказал Осадчий.

Осадчий добавил, что во время обстрела силам "ЛНР" удалось уничтожить украинский беспилотный летательный аппарат, при помощи которого велась корректировка огня.

Сегодня утром специальное заявление по срыву перемирия в Золотом сделал "глава ЛНР" Леонид Пасечник. Он заявил, что обстрелы идут на линии, где разводились войска и обвинил в этом лично Зеленского.

"Расцениваю такие действия Украины, как акт международно-уголовного преступления против народа Донбасса. Ответственность за гибель граждан Республики полностью ложится на верховного главнокомандующего украинской армией Владимира Зеленского", - говорится в заявлении Пасечника.

Позиция Украины

В свежей сводке ООС Золотое вообще не упоминается.

При этом в более раннем сообщении говорится, что ситуация на участках разведения 7 февраля была стабильной.

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим ТИШИНА соблюдается.

На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима ТИШИНА", - говорится в заявлении штаба.

То есть на всех участках, по версии Украины - тишина.

При этом в утренней сводке штаба ООС фиксировались нарушения перемирия со стороны сепаратистов на других участках.

Так, по данным штаба, в течение пятницы сепаратисты на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Украины.

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник совершил два обстрела по украинским позициям - неподалеку Новомихайловки и рядом с Васильевкой.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группы "Север", а именно:

- дважды вблизи населенного пункта Орехово,

- рядом с Крымским,

- в районе населенного пункта Гладосово.

Потерь, по данным штаба, среди украинских войск нет.

В тоже время, по информации, которую сообщили "Стране" бойцы ВСУ с передовой, бои под Золотым действительно продолжаются. Обе стороны используют минометы.

Что означает новое обострение

То, что в районе Золотого идут ожесточенные бои, "Страна" писала ещё на прошлой неделе. Выяснилось, что между ВСУ и "ЛНР" развернулись бои за "серую зону". Что фактически обнулило разведение войск на этом участке, так как противники начали сближение.

Украина этого не комментировала. Но характерно, что вплоть до вчерашнего дня молчала и другая сторона. Ни "ЛНР", ни "ДНР", ни Москва почти ничего не заявляли по этому поводу, хотя ранее комментировали малейшие движения ВСУ, обвиняя украинскую сторону в нарушении Минских соглашений.

А тут фактически сведено на нет разведение войск в Золотом, идут обстрелы мощные и был полный молчок.

Вероятно, в Москве до сих пор были нацелены на то, чтоб продолжать договариваться с Украиной, несмотря ни на что.

Но дальнейшее обострение ситуации и вчерашний инцидент, может предельно затруднить и без того непростой процесс переговоров. Вчерашнюю гибель четырех солдат "ЛНР" прокомментировал уже и Пасечник. Не исключено, что если бои продолжатся, то сделает заявление и Москва, что в перспективе может поставить под угрозу и следующую встречу Нормандской четверки.

Вероятно, именно этого - срыва договоренностей в Нормандском формате и в Минске - и добиваются идеологи партии войны, которые ратуют за поддержание постоянного напряжения на линии фронта, не допуская полного прекращения огня и разведения войск по всей линии фронта.