В прошлом 2019 году компания "Укрпочта" получила 500 миллионов гривен дотаций из украинского бюджета. Эти деньги пошли на компенсацию расходов по выплате и доставке пенсий и денежной помощи населению.

Директор "Укрпочты" Игорь Смелянский оправдывает свою огромную зарплату тем, что компания заработала 600 млн гривен за прошлый год.

Об этом говорится в ответе "Укрпочты" на запрос Украинских Новостей.

"Расходы на обозначенную цель (выплата и доставка пенсий и денежная помощь населению) были предусмотрены в государственном бюджете 2019 года в сумме 500 млн гривен и были профинансированы стопроцентно к годовому плану", - говорится в нем.

При этом в "Укрпочте" не назвали сумму, выделенную Пенсионным фондом Украины на компенсацию потерь "Укрпочты" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.

Фото: Украинские Новости

Мы писали, что глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в 2020 году будет ежемесячно получать зарплату в 1 410 306,3 гривен.

Также "Страна" рассказывала, что тираж местных газет в Украине за год упал на четверть из-за политики "Укрпочты".