В 2019 году в Польше пограничники обнаружили 13,3 тысяч украинцев, которые работали там нелегально. Всего с нарушением законодательства работали почти 15 тысяч человек.

Об этом сообщили в Пограничной службе Польши, передает Укринформ.

Польские пограничники провели почти 4,1 тыс. проверок легальности трудоустройства иностранцев. По их результатам оказалось, что с нарушением законодательства Польши работали более 14,7 тыс. человек.

Подавляющее большинство нарушителей составляли украинцы - 13,3 тыс. Кроме того, среди нелегалов оказались 476 грузин, 326 молдаван и 243 белорусы.

Ранее "Страна" писала, что украинец пытался выехать в Польшу по паспорту брата-близнеца.

Также мы рассказывали, что в 2019 году заробитчане переслали в Украину 12 миллиардов долларов.