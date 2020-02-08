В субботу, 8 февраля, сервису Google Maps, который помогает пользователям по всему миру ориентироваться на местности, исполняется 15 лет. Из них 10 карты работают в Украине. В честь дня рождения сервиса Google добавил новые функции в приложение.

В пресс-службе рассказали, как работают карты сейчас:

Google Картами пользуется более 1 миллиарда человек ежемесячно по всему миру;

на Google Картах представлены спутниковые снимки высокого разрешения, которые охватывают 93 миллиона квадратных километров, где живут более 98% всего населения планеты;

ежедневно пользователи делают более 20 миллионов дополнений;

пользователи проезжают ежедневно в среднем более 1 миллиарда километров, используя Google Карты;

на Google Картах можно найти информацию о компаниях, рейтинги, обзоры и многое другое для около 200 миллионов бизнесов и мест по всему миру;

на Google Картах есть информация о доступности, например, наличие доступа в заведения для людей на колясках, для более 50 миллионов мест по всему миру.

Начиная с сегодняшнего дня:

в приложении Google Карты для Android и iOS будут доступны пять вкладок для легкого доступа: Что рядом?, Регулярно, Сохранено, Добавить и Новости;

в Google Картах обновится внешний вид и дизайн пиктограммы (будет доступна в течение ограниченного времени);

станут доступными обновления для режима Общественный транспорт в приложении. Новые функции Общественного транспорта помогут быть в курсе системы общественного транспорта города в режиме реального времени и увидеть важные детали, которые базируются на отзывах пользователей, такие как температура в салоне, доступность для людей с особыми потребностями, наличие специальных секций для женщин, безопасность.

Ранее "Страна" писала, что немецкий художник с помощью полной смартфонов тележки заставил Google Maps показывать пробки на пустых улицах Берлина.

Также мы рассказывали, что в Google рассказали как отсняли расстояние для Street View, которое может обогнуть земной шар более 400 раз.