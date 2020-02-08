Стали известны детали пожара, который произошел в Киеве на Троещине вечером 7 февраля. Пожар случился в Деснянском районе Киева на улице Оноре де Бальзака, 38. Горело одноэтажное здание станции технического обслуживания.

Об этом пишет "Информатор".

Вызов в ГСЧС поступил 7 февраля в 19:10. Когда пожарные приехали на месте, все здание уже горело. Во время тушения произошел взрыв из-за которого пострадал пожарный. Предварительно, взорвалась бочка с горюче-смазочными веществами.

Видео: Youtube/Информатор Киев

Пострадавший спасатель получил ожоги руки и лица. Его госпитализировали. Уже в 19:30 пожар локализовали, а в 20:18 ликвидировали. На месте работали две единицы техники, а также полиция и медики. Подробности случившегося устанавливаются.

Фото: Информатор

Ранее "Страна" писала, что появилось видео с заправки в Херсонской области, где грузовик врезался в емкость с газом.

Также мы рассказывали, что в Святошинском районе Киева горел один из вагонов пригородной электрички.