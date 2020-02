Платформа для просмотра фильмов и сериалов Netflix впервые опубликовала список контента, который был запрещен к просмотру в рамках платформы в разных странах мира. Список включает фильмы и сериалы, который были запрещены с 2015-го по 2020 год.

Об этом сообщает Variety.

Во Вьетнаме запрещен фильм Стэнли Кубрика "Цельнометаллическая оболочка", где показывается война в этой стране. В Сингапуре недоступна картина Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа" и бразильская комедия "Последнее похмелье" (The Last Hangover), сериал "Раскосяченные" (Disjointed), документальный фильм The Legend of 420 и шоу Cooking on High про блюда из марихуаны.

В Германии нельзя посмотреть хоррор "Ночь живых мертвецов", в Новой Зеландии - документальный фильм о самоубийствах "Мост".

В Саудовской Аравии Netflix сериал "Патриотический акт с Хасаном Минхаджем" разрешен за исключением одного эпизода, в котором Минхадж критикует Эр-Рияд за убийство журналиста Джамаля Хашогги.

По заверению Netflix, это единственные девять случаев блокировки контента из-за цензуры. Компания пообещала ежегодно публиковать аналогичные отчеты.

Ранее "Страна" рассказывала, что заместитель главы комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, известный своим желанием "закрутить гайки" СМИ, заявил, что платформа Netflix способствует российской пропаганде. В частности тем, что транслировала сериал "Троцкий".

