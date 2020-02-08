Штаб ООС сообщил о 6 обстрелах позиций украинских военных на Донбассе
За сутки пятницы 7 февраля сепаратисты на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Украины.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник совершил два обстрела по нашим позициям - неподалеку Новомихайловки и рядом с Васильевкой.
Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группы "Север", а именно:
- Дважды вблизи населенного пункта Орехово.
- Рядом с Крымским.
- В районе населенного пункта Гладосово.
"Вчера, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сообщили в пресс-службе.
С начала суток 8 февраля противник из артиллерийских систем выпустил 12 снарядов, а также 16 мин с минометов по защитникам Орехово. За текущие сутки потерь нет.
Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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