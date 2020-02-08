За сутки пятницы 7 февраля сепаратисты на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник совершил два обстрела по нашим позициям - неподалеку Новомихайловки и рядом с Васильевкой.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группы "Север", а именно:

Дважды вблизи населенного пункта Орехово. Рядом с Крымским. В районе населенного пункта Гладосово.

"Вчера, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сообщили в пресс-службе.

С начала суток 8 февраля противник из артиллерийских систем выпустил 12 снарядов, а также 16 мин с минометов по защитникам Орехово. За текущие сутки потерь нет.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" писала, что в январе 2020 года на Донбассе погибли 27 представителей формирований так называемых "ЛДНР", еще 56 получили ранения и травмы.

Также мы рассказывали, что происходит на Донбассе и как в Золотом свели на нет разведение войск.