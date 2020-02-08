Белый дом уволил из Совета национальной безопасности эксперта по Украине Александра Виндмана. На процессе по делу об импичменте Дональда Трампа он выступил с показаниями против президента США.

Об этом сообщает CNN.

По словам адвоката Виндмана Дэвида Прессмена, его клиент пострадал за то, "что говорил правду".

Александр Семенович Виндман - 44-летний американский гражданин, родившийся в советском Киеве. Он имеет звание подполковника ВС США, владеет русским, украинским и английским языками.

Срок службы Виндмана в Белом доме в качестве эксперта по Украине истекает в июле, так как его назначили в июле 2018 года на два года. Однако после его показаний в рамках процедуры импичмента обязанности Виндмана значительно урезали. При этом Трамп неоднократно выражал свое негодование по поводу работы подполковника в Совете национальной безопасности США.

Ожидается, что Виндман пойдет на службу в Пентагон. Глава оборонного ведомства Марк Эспер заявил журналистам, что Пентагон "приветствует всех наших членов по службе, где бы они ни работали и какое бы задание ни выполняли". Пока неизвестно, какую именно должность Виндману дадут в минобороны.



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