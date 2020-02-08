Ключевого эксперта по Украине родом из Киева уволили из Белого Дома после показаний против Трампа
Белый дом уволил из Совета национальной безопасности эксперта по Украине Александра Виндмана. На процессе по делу об импичменте Дональда Трампа он выступил с показаниями против президента США.
Об этом сообщает CNN.
По словам адвоката Виндмана Дэвида Прессмена, его клиент пострадал за то, "что говорил правду".
Александр Семенович Виндман - 44-летний американский гражданин, родившийся в советском Киеве. Он имеет звание подполковника ВС США, владеет русским, украинским и английским языками.
Срок службы Виндмана в Белом доме в качестве эксперта по Украине истекает в июле, так как его назначили в июле 2018 года на два года. Однако после его показаний в рамках процедуры импичмента обязанности Виндмана значительно урезали. При этом Трамп неоднократно выражал свое негодование по поводу работы подполковника в Совете национальной безопасности США.
Ожидается, что Виндман пойдет на службу в Пентагон. Глава оборонного ведомства Марк Эспер заявил журналистам, что Пентагон "приветствует всех наших членов по службе, где бы они ни работали и какое бы задание ни выполняли". Пока неизвестно, какую именно должность Виндману дадут в минобороны.
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