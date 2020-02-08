В результате обстрела украинскими военными позиций так называемой Луганской народной республики последняя понесла потери. Погибли четверо солдат, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя "народной милиции ЛНР" Якова Осадчего.

Как утверждают в "республике", под обстрел попал населенный пункт Золотое-5. Огонь вела 93 отдельная механизированная бригада ВСУ.

"По данным нашей разведки, стали известны непосредственные исполнители данной провокации: командир 2-го дивизиона 44 ОАБР ВСУ подполковник Груз Р.В., а также артиллерийский расчет в составе: командир орудия Бунчук Д.С. 1998 года рождения, старший наводчик Чабан В.А. и номер расчета Кучеренко Г.В.", - сказал Осадчий.

Осадчий добавил, что во время обстрела силам "ЛНР" удалось уничтожить украинский беспилотный летательный аппарат, при помощи которого велась корректировка огня.

При обстрелах на Донбассе регулярно гибнут и украинские военные. Так, 16 января был убит один служащий ВСУ. Ранее, 10 января, один погиб, а второй был ранен.