Канадские юристы подали групповой иск против властей Ирана в связи со сбитым 8 января самолетом украинской компании МАУ. Канада потребовала у Тегерана выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов (это примерно 1,1 млрд американских) за гибель людей.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на адвоката Джона Арнольда.

Ответчиками по делу названы глава Ирана аятолла Али Хаменеи и командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе генерал Амир Али Хаджизаде. Имя главного истца СМИ не называют из-за соображений безопасности. Однако по некоторым данным им является близкий родственник одного из погибших, чья семья живет в Иране.

В иске также крушение самолета характеризуется как "сознательный и умышленный акт терроризма". Просьба к суду была подана еще 24 января в Торонто. Пока неизвестно, передана ли она в Тегеран.

В начале февраля "Страна" писала, что украинский президент Владимир Зеленский считает недостаточной предложенную Ираном компенсацию родственникам погибших в крушении граждан Украины в размере $80 тысяч.

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