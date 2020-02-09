Дерек Маккей подал в отставку в связи со скандалом на сексуальной почве.

Как информирует таблоид The Guardian, в интернет выложили его интимную переписку с 16-летним подростком, которому 42-политик отправил в течение года около 270 сообщений. Маккей приглашал его на ужин и называл "милым".

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен приняла отставку Маккея, отметив его "значительный вклад в деятельность правительства", а также выразив сожаление в связи с тем, что его поведение не соответствует этическим нормам.

По информации прессы, Маккей добавил подростка себе в друзья в социальных сетях, но просил не обнародовать сведения об их дружбе.

Издание отмечает, что Маккей знал, что общается с несовершеннолетним, однако продолжил ему писать, хвалил новую прическу мальчика и приглашал на парламентские мероприятия в качестве гостя.

После разоблачения он признал, что "вел себя глупо" и взял полную ответственность за свои действия.

Дерек Маккей, который объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации семь лет тому назад, был одним из наиболее заметных деятелей Шотландской национальной партии: его считали главным претендентом на пост лидера.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Британии отказались проводить референдум об отделении Шотландии.

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