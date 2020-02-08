Президент Украины Владимир Зеленский в Италии прокомментировал предстоящую 8 февраля встречу с Папой римским. По словам главы государства, для него она важна как для первого лица страны и как обычного человека.

Видео с небольшим интервью Зеленского по поводу встречи с главой католиков опубликовал YouTube-канал "Украинской правды".

"Ожидаю встречи с Папой римским. Для меня это, наверное, такой момент истины. Ты понимаешь, что перед Папой римским ты не президент, а обычный человек. Я ожидаю этой встречи и как обычный человек - поговорить о человеческих вещах, и как президент: я буду поднимать важные вопросы", - сказал Зеленский.

Видео: YouTube/ Українська правда

Зеленский также добавил, что Ватикан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. На встрече с Папой римским он намерен сказать, насколько важно оказывать давление на Российскую Федерацию, чтобы помочь Украине решить вопрос войны и аннексии Крыма.

Как писала "Страна", о встрече президента с главой католической церкви стало известно накануне визита в Италию.

Также мы сообщали, что Зеленский на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте попросил закрыть офисы "ЛНР" и "ДНР" в итальянских городах.