День святого Валентина 14 февраля. Что подарить парню, мужу
День святого Валентина 14 февраля. Что подарить парню, мужу

14 февраля на календаре День святого Валентина, когда влюбленные дарят друг другу презенты и напоминают о своих чувствах. Собрали 20 идей подарков для мужчин.

1. Карта звездного неба. В интернете сейчас много предложений, когда можно заказать индивидуальную карту звездного неба. На нее нанесут расположение звезд в конкретную дату и в конкретном месте. Например, каким было звездное небо в день вашего знакомства или свадьбы.

2. Наборы для мужчин. Еще один вариант подарка - подарочные наборы для мужчин. Начинка может быть разной - алкоголь, сигары, мясные деликатесы, экзотические фрукты. При наличии желания и фантазии можно собрать такой набор самостоятельно, учитывая вкусы вашего мужчины.

Фото: Pinterest.com

3. Парные халаты. Можно презентовать набор одинаковых халатов - один для вас, другой - для него с забавными надписями на спине.

4. Брелок или фляга с гравировкой. На них можно нанести признание в любви или фразу, которая имеет особое значение для вашей пары.

5. Массаж. Сеанс массажа оценят большинство мужчин - можно подарить такой сертификат. При этом учитывайте, что есть массажи расслабляющие, а, есть спортивные, лечебные.

6. Впечатления. Тем, кто любит адреналиновые развлечения понравится урок экстремального вождения, занятие на авиасимуляторе, прыжок с парашютом, поход в тир, экскурсия в Чернобыль.

7. Набор носков. Какой бы банальной не казалась идея дарить носки, но есть масса вариантов, когда это может стать интересным подарком. Сейчас продаются запасы носков на год в красивых коробках, наборы носков с цветными яркими рисунками, почти как у премьер-министра Канады Трюдо.

Фото: Instagram /Justin Trudeau

8. Настольная лампа, светильник. Такой подарок создаст дополнительный уют в доме, кроме того, магазины предлагают большой выбор оригинальных ламп.

9. Киносеанс на двоих. В крупных городах можно найти кинотеатры, в которых запустят сеанс только для двоих.

10. Билеты на концерт. Хороший вариант презента - поход на концерт любимой группы.

11. Подушка в машину. Практичные водители оценят такой жест заботы.

12. Торт в виде сердца, сладости. Можно заказать торт в виде сердца или попросить нанести на него ваши фотографии. Если вы любите готовить - торт можно испечь самой. А если не любите, все равно можно попробовать, возможно, ваш мужчина вдвойне оценит такой подвиг. Многие мужчины сладкоежки, так что смело дарите шоколад, имбирные пряники, киндер-сюрпризы.

Фото: wallpapershome.ru

13. Термос, термокружки. Пока до лета далеко, проявите заботу о том, чтобы вашу вторую половинку согревала не только любовь.

14. Магниты на холодильник, фотопортреты. Закажите магниты на холодильники с вашими общими фотографиями или семейный портрет в красивой рамочке.

15. Записки с признаниями. Подарок, который не будет стоить ничего, но принесет приятные впечатления. Приготовьте такие записочки и целый день незаметно подкладывайте их. Такие сюрпризы можно делать и в обычные дни, не дожидаясь особого повода.

16. Гаджеты. Любители техники оценят разные гаджеты - наушники, очки виртуальной реальности, квадрокоптер, приставку с двумя джойстиками, чтобы играть вдвоем.

17. Набор мужской косметики. Даже, если ваш мужчина не пользуется средствами ухода, ему, скорее всего, понравится, такой набор из кремов, масок, пилингов. А чтобы подарок не пылился без дела, сами устраивайте ему спа-процедуры на дому.

18. Наборы кофе, чая. Любители этих напитков оценят наборы качественного чая или кофе. Можно также подарить кофеварку или турку, красивую чашку или чашку с особой надписью.

19. Свитера, свитшоты, футболки. Подберите ему теплый уютный свитер или свитшоты для вас двоих со смешными парными надписями, футболку с его любимыми музыкантами или оригинальной надписью. Те, кто умеет и любит вязать, могут сделать подарок своими руками.

20. Настольные игры. Чаще всего даже те, кто не играют в настольные игры, втягиваются, если есть компания. Сейчас огромный выбор таких игр - на двоих и на нескольких человек. Это отличный вариант, чтобы проводить время интересно.

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