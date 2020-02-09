14 февраля на календаре День святого Валентина, когда влюбленные дарят друг другу презенты и напоминают о своих чувствах. Собрали 20 идей подарков для мужчин.

1. Карта звездного неба. В интернете сейчас много предложений, когда можно заказать индивидуальную карту звездного неба. На нее нанесут расположение звезд в конкретную дату и в конкретном месте. Например, каким было звездное небо в день вашего знакомства или свадьбы.

2. Наборы для мужчин. Еще один вариант подарка - подарочные наборы для мужчин. Начинка может быть разной - алкоголь, сигары, мясные деликатесы, экзотические фрукты. При наличии желания и фантазии можно собрать такой набор самостоятельно, учитывая вкусы вашего мужчины.

Фото: Pinterest.com

3. Парные халаты. Можно презентовать набор одинаковых халатов - один для вас, другой - для него с забавными надписями на спине.

4. Брелок или фляга с гравировкой. На них можно нанести признание в любви или фразу, которая имеет особое значение для вашей пары.

5. Массаж. Сеанс массажа оценят большинство мужчин - можно подарить такой сертификат. При этом учитывайте, что есть массажи расслабляющие, а, есть спортивные, лечебные.

6. Впечатления. Тем, кто любит адреналиновые развлечения понравится урок экстремального вождения, занятие на авиасимуляторе, прыжок с парашютом, поход в тир, экскурсия в Чернобыль.

7. Набор носков. Какой бы банальной не казалась идея дарить носки, но есть масса вариантов, когда это может стать интересным подарком. Сейчас продаются запасы носков на год в красивых коробках, наборы носков с цветными яркими рисунками, почти как у премьер-министра Канады Трюдо.

Фото: Instagram /Justin Trudeau

8. Настольная лампа, светильник. Такой подарок создаст дополнительный уют в доме, кроме того, магазины предлагают большой выбор оригинальных ламп.

9. Киносеанс на двоих. В крупных городах можно найти кинотеатры, в которых запустят сеанс только для двоих.

10. Билеты на концерт. Хороший вариант презента - поход на концерт любимой группы.

11. Подушка в машину. Практичные водители оценят такой жест заботы.

12. Торт в виде сердца, сладости. Можно заказать торт в виде сердца или попросить нанести на него ваши фотографии. Если вы любите готовить - торт можно испечь самой. А если не любите, все равно можно попробовать, возможно, ваш мужчина вдвойне оценит такой подвиг. Многие мужчины сладкоежки, так что смело дарите шоколад, имбирные пряники, киндер-сюрпризы.

Фото: wallpapershome.ru

13. Термос, термокружки. Пока до лета далеко, проявите заботу о том, чтобы вашу вторую половинку согревала не только любовь.

14. Магниты на холодильник, фотопортреты. Закажите магниты на холодильники с вашими общими фотографиями или семейный портрет в красивой рамочке.

15. Записки с признаниями. Подарок, который не будет стоить ничего, но принесет приятные впечатления. Приготовьте такие записочки и целый день незаметно подкладывайте их. Такие сюрпризы можно делать и в обычные дни, не дожидаясь особого повода.

16. Гаджеты. Любители техники оценят разные гаджеты - наушники, очки виртуальной реальности, квадрокоптер, приставку с двумя джойстиками, чтобы играть вдвоем.

17. Набор мужской косметики. Даже, если ваш мужчина не пользуется средствами ухода, ему, скорее всего, понравится, такой набор из кремов, масок, пилингов. А чтобы подарок не пылился без дела, сами устраивайте ему спа-процедуры на дому.

18. Наборы кофе, чая. Любители этих напитков оценят наборы качественного чая или кофе. Можно также подарить кофеварку или турку, красивую чашку или чашку с особой надписью.

19. Свитера, свитшоты, футболки. Подберите ему теплый уютный свитер или свитшоты для вас двоих со смешными парными надписями, футболку с его любимыми музыкантами или оригинальной надписью. Те, кто умеет и любит вязать, могут сделать подарок своими руками.

20. Настольные игры. Чаще всего даже те, кто не играют в настольные игры, втягиваются, если есть компания. Сейчас огромный выбор таких игр - на двоих и на нескольких человек. Это отличный вариант, чтобы проводить время интересно.