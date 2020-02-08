Канадский бизнесмен сначала продал всю недвижимость, а затем сжег полученные деньги – и все ради того, чтобы его экс-супруга не получила ни цента.

Об этом пишет американское издание New York Post.

55-летний Брюс МакКонвилл продал несколько домов на общую сумму почти 1 млн канадских долларов, а потом все вырученные деньги просто бросил в огонь по абсурдной причине: он ненавидит своею бывшую жену и хотел ей помешать "отхватить" его кровные после развода.

Однако в суде предоставить никаких доказательств по этому поводу он так и не смог.

Единственное, бизнесмен утверждал, что у него есть все необходимые квитанции, которые подтверждают факт снятия денег с банковских счетов. Слуги Фемиды не оценили порыв мужчины и не поверили в его рассказ, по мнению судьи Кевина Филлипса, то, что сделал канадец – просто аморально.

Однако каким бы неэтичным был поступок предпринимателя по отношению к прежней жене, по закону наказать его за это не представляется возможным.

Тем не менее, мужчина все равно ненадолго отправится за решетку: поскольку обвиняемый не смог погасить задолженность по алиментам в сумме около C$300 000 (€273 000), он был приговорен к тюремному заключению сроком на 30 дней.

Кроме того, до тех пор, пока Брюс МакКонвилл не предоставит суду подробную информацию о своем финансовом положении, он обязан выплачивать своей экс-супруге ежедневный штраф в размере C$2 000.

Однако суд все равно обязал его заплатить по счетам.

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