Ведущий телеканала "Наш" Артем Никифоров станцевал с нарисованной на компьютере стриптизершей в прямом эфире. Зажигательный танец был исполнен во время обсуждения посещения главным таможенником Украины Максимом Нефедовым порно-вечеринки.

Видео с импровизированной пляской было выложено на YouTube.

Сначала один из участников увлекательной дискуссии поинтересовался у женщин в студии: "Как вы относитесь к тому, чтобы на вас капали свечой?" Затем он пошутил: мол, Нефедова настолько расстроили показатели первого месяца на таможнях страны, что он пошел как-то отвлечься в элитный клуб.

В это время в студии появилась танцующая в купальнике девушки. К ней пристроился Артем Никифоров и сделал несколько шагов на месте, как бы обнимая ее.

Как сообщили "Стране" источники на канале "Наш", это была не живая девушка, а голограмма (3D-дополненная реальность).

Видео: YouTube/ НАШ

Напомним, вчера "Страна" опубликовала видео с закрытой вечеринки, на которой 35-летний Нефедов капал горячим воском на одну из танцовщиц.

Этот ролик вызвал шквал обсуждений и породил веселые мемы.