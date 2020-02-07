Государственная фискальная служба Украины напомнила, какие банковские счета необходимо декларировать. Сведения о банковском счете нужно вносить в декларацию, даже если на карте нет средств или срок ее действия истек.

Об этом сообщает "Лига: Закон".

С 1 января 2020 года субъекты декларирования обязаны вносить в декларацию сведения обо всех своих банковских счетах, открытых на имя самого субъекта либо члена его семьи. Необходимость предоставлять эту информацию не зависит от наличия остатка средств на счету к 31 декабря отчетного периода.

Это же правило касается и карточек, срок действия которых истек. Завершение срока действия банковской карты не влечет автоматического закрытия банковского счета. Поэтому сведения об этом счете тоже нужно указывать.

Кроме того, следует вносить в декларацию сведения о финансовом учреждении, если у субъекта декларирования или члена его семьи больше половины отчетного периода был доступ к банковскому сейфу. На конец отчетного периода доступ к сейфу должен быть на протяжении 183 дней.

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