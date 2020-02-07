Во время ограбления под Ровно разбойники убили мужчину, пенсионерку и проломили череп больному. Видео
Двое мужчин в Ровенской области разбойники убили мужчину и тяжело ранили его товарища, а потом отправились на расправу к пенсионерке и ее зятю - больного острым лейкозом.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Их жестоко избили. Женщина умерла в больнице, онкобольной в тяжелом состоянии без сознания.
Полицию вызвали соседи, они услышали грохот в соседней квартире и сразу заподозрили неладное.
Онкобольного мужчину нападающие знали, поскольку когда-то работали вместе на маршруте.
У мужчины, который до сих пор находится без сознания, проломлен череп.
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