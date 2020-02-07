Двое мужчин в Ровенской области разбойники убили мужчину и тяжело ранили его товарища, а потом отправились на расправу к пенсионерке и ее зятю - больного острым лейкозом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Их жестоко избили. Женщина умерла в больнице, онкобольной в тяжелом состоянии без сознания.

Полицию вызвали соседи, они услышали грохот в соседней квартире и сразу заподозрили неладное.

Онкобольного мужчину нападающие знали, поскольку когда-то работали вместе на маршруте.

У мужчины, который до сих пор находится без сознания, проломлен череп.

Ранее "Страна" рассказывала, как патрульные Киева по горячим следам задержали грабителей, который избили и обокрали человека.

Также мы писали, как в Киеве грабители взорвали банкомат Приватбанка, но не успели забрать деньги.