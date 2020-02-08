Запаса одноразовых масок и респираторов, существующего на планете, не достаточно для борьбы с распространением нового коронавируса. Между тем они необходимы в первую очередь врачам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

О дефиците медицинского "аксессуара" Гебрейесус заявил на брифинге 7 февраля.

"Мир столкнулся с серьезными проблемами на рынке средств персональной защиты. Спрос в 100 раз превышает норму, а цены увеличились в 20 раз. Эта ситуация усложняется тем, что средства личной защиты широко и неуместно применяются вне больничных палат. Как результат, у нас сегодня истощены запасы на ближайшие 4-6 месяцев", - констатировал глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, в первую очередь средства защиты нужны врачам и другим медицинским работникам, которые борются с распространением вируса там, где зафиксированы его вспышки. Для покрытия их нужд потребуется задействовать от 7 до 10% рыночных возможностей.

Как писала "Страна", к пятнице в мире зарегистрировано уже 31 472 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. От него умерли 638 человек.

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