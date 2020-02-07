На Днепропетровщине за последние два дня от осложнений гриппа умер человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Трое человек с пневмонией в тяжелом состоянии попали в реанимацию областной больницы, но одному из них врачи ничем помочь уже не могли. У жителя Верхнеднепровска подтвердили H1N1.

37-летний мужчина умер от осложнений гриппа. Еще три человека в тяжелом состоянии лежат в тяжелом состоянии.

15 дней его лечили самостоятельно дома. Легкие мужчины были почти полностью уничтожены.

"От легких ничего не остались. Такие легкие даже на пять процентов не дышат", - рассказал Сергей Рыженко, главный врач областной больницы им. Мечникова.

Ранее "Страна" сообщала, что от вируса гриппа в Сумах умер мужчина.

Позже стало известно, что с октября 2019 года в Украине 15 человек умерли от осложнений, вызванных вирусом гриппа.