В Сумах мужчина отомстил бывшей жене и поджег ее машину.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"На видео четко видно, как он медленно подъезжает и выходит с канистрой горючего. Обливает другую машину и поджигает. Иномарка вспыхивает, как факел, а мужчина спокойно уезжает, даже не подозревая, что его сняла камера на здании", - говорится в сюжете.

Когда правооохранители показали видеозапись 32-летней девушке, она сразу узнала в злоумышленнике своего бывшего мужа.

Когда полицейские задержали мужчину, он рассказал, что таким образом хотел отомстить женщине за "чрезмерный финансовый аппетит".

Ранее сообщалось, как в Ужгороде сожгли авто экс-посла Украины в Швейцарии.

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