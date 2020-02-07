В Сумах мужчина сжег авто бывшей жены из-за ее чрезмерного финансового аппетита. Видео
В Сумах мужчина отомстил бывшей жене и поджег ее машину.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"На видео четко видно, как он медленно подъезжает и выходит с канистрой горючего. Обливает другую машину и поджигает. Иномарка вспыхивает, как факел, а мужчина спокойно уезжает, даже не подозревая, что его сняла камера на здании", - говорится в сюжете.
Когда правооохранители показали видеозапись 32-летней девушке, она сразу узнала в злоумышленнике своего бывшего мужа.
Когда полицейские задержали мужчину, он рассказал, что таким образом хотел отомстить женщине за "чрезмерный финансовый аппетит".
Ранее сообщалось, как в Ужгороде сожгли авто экс-посла Украины в Швейцарии.
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