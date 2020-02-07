Девушка из Днепра, которая застрелила инструктора в тире в Полтаве, могла сделать это из-за ссоры с парнем.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

18-летняя девушка несколько раз выстрелила в 64-летнего мужчину, который работал в тире. Несмотря на реанимационные действия, мужчина скончался.

Полиция девушку задержала и сейчас устанавливает мотивы убийства. По одной из версий, полтора месяца назад она приехала в Полтаву к парню, с которым познакомилась в социальных сетях.

С парнем она поссорилась и пошла в тир выпустить пар. Во время тренировки начала специально стрелять в инструктора и хотела ранить и другого, но свидетели успели вырвать оружие.

Ранее сообщалось, что под Черниговом военный-контрактник пытался застрелиться перед заступлением в наряд.

Еще мы писали, как в Донецкой области мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья во время пьянки.