Девушка из Днепра застрелила инструктора городского тира в Полтаве и хотела убить другого после ссоры с парнем. Видео
Девушка из Днепра, которая застрелила инструктора в тире в Полтаве, могла сделать это из-за ссоры с парнем.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
18-летняя девушка несколько раз выстрелила в 64-летнего мужчину, который работал в тире. Несмотря на реанимационные действия, мужчина скончался.
Полиция девушку задержала и сейчас устанавливает мотивы убийства. По одной из версий, полтора месяца назад она приехала в Полтаву к парню, с которым познакомилась в социальных сетях.
С парнем она поссорилась и пошла в тир выпустить пар. Во время тренировки начала специально стрелять в инструктора и хотела ранить и другого, но свидетели успели вырвать оружие.
Ранее сообщалось, что под Черниговом военный-контрактник пытался застрелиться перед заступлением в наряд.
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