Министр образования и науки Анна Новосад задекларировала покупку квартиры в Киеве за 944 тысячи гривен в Едином реестре деклараций госчиновников. Однако комментировать дорогое приобретение корреспонденту "Страны" отказалась.

На просьбу дать комментарий обратившегося к ней по телефону нашего журналиста 29-летняя министр-миллионер коротко ответила отказом на смеси английского и украинского.

"Сорри, не даю (комментариев. – Ред.)", – сказала Новосад и бросила трубку.

Как рассказывала "Страна", квартиру в Киеве общей площадью 46,6 квадратных метра Новосад приобрела 3 февраля у компании "Дисбуд".

Ранее министр вызвала бурю возмущения заявлением, что не сможет прокормить своих детей (если они появятся на свет) на свою зарплату в 36 тысяч гривен в месяц. Правда, потом она призналась, что несколько неудачно выразилась.