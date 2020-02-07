В Красной Поляне под Сочи прошли переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. На ней были определены условия и сроки поставок российской нефти Минску.

Об этом сообщается в Telegram "РИА Новости" со слов заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака.



Козак заявил, что поставки российской нефти в Белоруссию будут осуществляться на прежней коммерческой основе. При этом цены и объемы будут регулироваться рынком.

Он также уточнил, что условия поставок Минску газа, действовавшие в 2019 году, распространяются на весь 2020 год", - сказано в посте агентства.

Также Козак в целом охарактеризовал переговоры.

"Переговоры прошли в весьма позитивном ключе, договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции", - отметил чиновник.

Лукашенко покинул встречу без комментариев для прессы.

Как писала "Страна" ранее, основной целью визита Лукашенко в Россию было обсуждение интеграции двух стран.

Мы также рассказывали, что в Сочи президенты сыграли в хоккей.