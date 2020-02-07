В Лисичанске Луганской области двое патрульных спасли молодую девушку от самоубийства. Она, поссорившись со своим парнем, прыгнула с моста в ледяную воду.

Об этом информирует пресс-центр патрульной полиции Луганской области.

В пятницу, 7 февраля, во время патрулирования экипаж правоохранителей остановил парень. Он рассказал полицейским, что его девушка из-за ссоры собирается спрыгнуть с моста. Патрульные посадили человека к себе в машину и отправились на мост, который проходит через реку Северский Донец.

Сообщается, что по прибытию на место инцидента, полицейские действительно обнаружили девушку, которая стояла на мосту. Стражи порядка предупредили парня, чтобы он не начал бежать к ней, однако он не прислушался к их словам.

Увидев своего парня, девушка не колеблясь прыгнула в ледяную реку.

"Оба патрульных полезли в реку, чтобы спасти девушку. Ее несло течением. На глазах у полицейских она быстро уходила под воду головой вниз. Верхняя одежда девушки, набравший воды, ускорял этот процесс", - говорится в сообщении. Однако вскоре патрульным удалось помешать потерпевшей свести счеты с жизнью. Патрульные доплыли до нее, вытащили на берег. Девушка потеряла сознание и посинела от холода. После непрямого массажа сердца, потерпевшая пришла в себя.

В дальнейшем инспекторы помогли транспортировать девушку в карету скорой. Медики оказали ей неотложную помощь и госпитализировали в больницу.

"Михаил Еремеев и Дмитрий Козюберда - сегодня эти патрульные стали ангелами-хранителями для 17-летней девушки. Мокрые до нитки, замерзшие от ледяной речной воды, с утопленными мобильными телефонами, но счастливые от того, что спасли жизнь. День прошел не зря.", - добавили в пресс-службе.

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