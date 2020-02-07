Подозреваемому в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук 19-летнему студенту Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения. Юношу отправили под домашний арест.

Об этом сообщается в Facebook прокуратуры Львовской области.

"В пятницу, 07.02.2020, Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемому в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сказано в посте.



Видео: Facebook/ Didenko.Iryna

Как рассказывала "Страна", в ночь на 30 января во Львове был подожжен легковой автомобиль Mitsubishi Colt, принадлежащий Терещук.

После просмотров видео с камер наблюдения и других розыскных действий был пойман вероятный поджигатель - 19-летний студент, житель Хмельницкой области. Его поймали в Одессе и инкриминировали ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом - поджога).