Львовский мэр Андрей Садовой сделал спорное заявление. Он ответил отказом племяннице легендарного советского разведчика Николая Кузнецова передать в Россию его прах.

Кузнецов захоронен во Львове. Племянница разведчика попросила власти города передать останки родственника ей - поскольку могила Кузнецова во Львове постоянно становилось объектом надругательств.

Однако Садовой отказал женщине под тем предлогом, что пока Россия не вернет удерживаемых украинцев, праха она не получит. То есть мэр Львова решил сделать прах погибшего предметом для торга.

"Страна" разбиралась, что происходит с останками советского разведчика во Львове.

Прах в обмен на пленных

Николай Кузнецов - один из самых знаменитых разведчиков и диверсантов Красной армии. В годы войны был заброшен в немецкий тыл в районе города Ровно. С документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта и идеальным знанием немецкого он проник в круги германских офицеров.

Собирал информацию, лично ликвидировал больше десятка генералов и чиновников нацистской Германии. Охотился на гауляйтера Украины Эриха Коха.

Кузнецову было посмертно присвоено звание героя Советского Союза. Он погиб в бою с УПА 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области.

Его могила находится на Холме Славы во Львове. Это мемориал в честь военных, погибших в Первой мировой войне, и солдат советской армии, погибших во Второй мировой войне. За последние несколько лет она неоднократно подвергалась вандализму.

Руководство Свердловской области России и племянница разведчика ранее в письме обратилось к властям Львова с просьбой эксгумировать останки для дальнейшего перезахоронения на территории России. Основание - постоянные нападки на могилу Кузнецова местных националистов.

Но во Львове решили отложить рассмотрение вопроса. То есть по сути отказали. Такое решение принял исполком горсовета 7 февраля.

Городской голова Львова Андрей Садовый предложил отложить вопрос и обратиться к руководителям МИД и СБУ.

"Мы понимаем, что продолжается война, есть российская агрессия. Когда мы получаем письма из России о перезахоронении праха, то я хотел бы, чтобы у нас была четкая позиция государства. Я знаю очень много случаев, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны", - сказал Садовый.

И добавил, что, если это поможет вернуть из плена кого-либо из украинцев, то он был бы очень счастлив.

"Если это поможет освободить наших ребят, то мы однозначно будем двигаться в направлении политики нашего государства", - сказал мэр Львова.

Как воевали с могилой Кузнецова

Желание родственников разведчика забрать его останки из Украины понятно.

В 2015 году памятник Кузнецову в селе Повча Ровенской области, был уничтожен. Фамилию разведчика внесли в список лиц, подпадающих под декоммунизацию, а город Кузнецовск в Ровенской области, названный в честь него, переименовали в Вараш.

В 2018 году, в ночь на 21 июня, на могиле Кузнецова на Холме Славы во Львове неизвестные нарисовали желтой краской трезубец и написали "враг УПА" и "палач".

Фото: zaxid.net

Через месяц могилу партизана осквернили повторно, закрасив надписи на надгробии. Ответственность за это взяли на себя члены С14. Там заявили, что таким образом "поздравили" героя СССР с днем освобождения Львова от немецко-фашистских захватчиков, который отмечали 27 июля.

Координатор организации Сергей Мазур обосновал эти действия тем, что Николай Кузнецов во время своей деятельности на оккупированных нацистами территориях устраивал теракты против украинского населения и переодевался в форму бойцов Украинской повстанческой армии для ее дискредитации.

Фото: Сергій Мазур/Facebook

В марте 2019 года неизвестные похитили бронзовый барельеф советского разведчика с надгробной плиты на Холме Славы. Тогда на Лычаковском кладбище предположили, что это был не вандализм, а кража с целью наживы.

"Торговля трупами". Реакция соцсетей

В cети начали комментировать идею Садового.

Журналист Юрий Ткачев назвал ее "торговлей трупами" и напомнил, что тела погибших Украине без всяких условий отдавала даже "ДНР".

"Это адский трэш. Если помните, недавно на Донбассе погибли двое полковников СБУ, их тела оказались в распоряжении ДНР. И тем ну как-то не пришло в голову устроить торговлю их трупами, пытаясь выменять себе на них каких-то ништяков. А вот мэру Львова Садовому - пришло. До Садового даже не доходит, что прах этого человека ему не принадлежит. Логика мелкого гопника: что упало, то пропало, что лежит в нашей земле, тем мы имеем право барыжить. И нормально, никого не смущает".