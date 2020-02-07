В Херсонской области грузовик врезался в емкость с газом на АЗС. Вследствие столкновения вспыхнул пожар. Пострадавших и жертв нет.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

В пятницу, 7 января, в 18:16 в Бериславском районе Херсонской области водитель грузового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с модулем газовой автозаправочной станции. Из-за повреждения модуль воспламенился.

По состоянию на 20:05 пожар был локализован на площади в 50 кв.м., а в 20:50 спасатели отчитались о полной ликвидации огня херсонскими пожарными.

"Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 15 чел. личного состава и 4 ед. техники областной ГСЧС", - добавили в ведомстве.

Скриншот: ГСЧС Украины в Фейсбук

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