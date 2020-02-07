При рассмотрении одного из дел Верховный суд определил нюансы принадлежности имущества супругов к общей совместной собственности. Такая принадлежность обусловлена не только приобретением имущества во время брака, но и общим участием в приобретении.

Об этом сообщает "Лига: Закон".

Проживание мужчины и женщины вместе без брака влияет на установление принадлежности им имущества на праве общей совместной собственности. А для определения лиц как фактически состоящих в брачных отношениях с целью решения имущественного спора суд должен установить, проживали ли семьей не зарегистрировавшие брак мужчина и женщина в период, когда было куплено спорное имущество.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.57 Семейного кодекса личной частной собственностью жены/мужа является имущество, приобретенное ею/им за время брака, но за средства, которые принадлежали ей/ему лично.

Имуществом общей совместной собственности супружеской пары является то, которое приобретено во время брака общим участием супругов (средствами или трудом). Поэтому, признавая право общей совместной собственности супругов на имущество, суд должен установить не только факт покупки имущества во время брака, но и были ли источником его приобретения общие совместные средства (общий труд).

Таким образом, статус общей совместной собственности определяется следующими критериями:

1) время приобретения имущества;

2) средства, за которые имущество было куплено.

При покупке имущества в период брака за личные средства одного из супругов оно не может считаться объектом общей совместной собственности.

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