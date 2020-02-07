Президент США Дональд Трамп раскритиковал британского премьера Бориса Джонсона за то, что тот разрешил китайской компании Huawei разрабатывать широкополосные сети 5G на территории Соединенного Королевства. Конфликт мировых лидеров случился во время их последнего телефонного разговора.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Известно, что Дональд Трамп долгие месяцы упорно пытался убедить руководство Великобритании не сотрудничать с китайской технологической компанией в покрытии страны сетью 5G. Однако, несмотря на старания американского лидера, Джонсон все-таки пренебрег советами своего коллеги.

Стоит отметить, что конфликт между Трампом и Джонсоном разворачивается не в лучшее для Британии время, так как Великобритания стремится к подписанию выгодного торгового соглашения с Соединенными Штатами после Brexit.

Напомним, что в 2019 году начал разворачиваться конфликт между руководством США и китайской компанией Huawei. Так, в начале января прошлого года Трамп внес Huawei в черный список, объявив его угрозой для безопасности США. На пресс-конференции по итогам саммита G20 Дональд Трамп сказал, что окончательно вопрос о Huawei должен быть решен на торговых переговорах между США и Китаем.

На встрече в Осаке Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры с целью урегулирования торгового конфликта между США и КНР, от которого страдают экономики не только двух стран, но и всего мира.