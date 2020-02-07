В Украине планируется отказаться от идеи строительства больших блоков АЭС. Их заменят малыми модульными реакторами.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на врио президента НАЭК "Энергоатом" Павла Павлишина.

Во время представления нового директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры Павлишин объяснил причины такого решения.

"Вы видите, как развивается "зеленая" энергетика: эти мощности вводятся очень большими темпами. Нужны мощности, которые их компенсируют, – маневренные мощности. Поэтому мы сегодня планируем переориентироваться на строительство малых модульных реакторов, которые имеют возможности маневрировать", - сказал руководитель "Энергоатома".

Идею создания в Украине хаба по распространению в Европе, Азии и Африке технологии малых модульных реакторов с локализацией производства оборудования для них на украинских предприятиях предложил в 2017 году президент американской компании Holtec International Крис Сингх.

В 2018 году "Энергоатом" и Holtec International подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании в Украине малых реакторов. В мире такой тип реакторов считается более безопасным в сравнении с традиционными типами. Они могут работать в режиме маневрирования мощностью, строиться на небольших площадях и не требуют подведения мощных линий электропередач.

Между тем, пока "Энергоатом" озвучивал грандиозные планы, на Хмельницкой АЭС в четвертый раз продлили срок ремонта блока №1, который не работает уже более года.

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