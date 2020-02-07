В Киеве хулиганы устроили перепалку с курьером одной из служб доставки, после чего один из них выбросили его мопед в мусорный контейнер.

Об этом информирует патрульная полиция столицы.

Сообщается, что около 22:00 в отделение полиции в Деснянском районе Киева поступило сообщение от работников службы доставки. Он заявил, что во время работы он осуществлял доставку очередного заказа и передвигался на мопеде по придомовой территории. Вскоре курьер увидел перед собой двух молодых людей на проезжей части.

Когда доставщик попросил парней уйти с дороги, возник конфликт. Заявитель отметил, что хулиганы, которые находились в состоянии опьянения, вели себя агрессивно. Спустя некоторое время в разговор вмешался водитель. Он заставлял курьера выключить фару мопеда, потому что свет мешает ему припарковаться. Водитель также начал угрожать курьеру ударом в лицо.

После нескольких минут общения, конфликт был исчерпан. Работник службы доставки зашел в подъезд чтобы отдать заказ, а вернувшись назад, обнаружил свое транспортное средство в контейнере для мусора, из-за чего и вызвал патрульных.

Спустя некоторое время патрульные обнаружили одного из участников конфликта, водителя, которому мешал свет от фар мопеда. На законное требование патрульных предоставить водительское удостоверение, мужчина не реагировал и вел себя агрессивно, провоцируя конфликт. А потом, вообще заявлял, что за рулем, в момент стычки с курьером, находилась жена.

После этого стражи порядка проинформировали водителя о том, что тот будет доставлен в отделение полиции для установления личности. Вскоре жена водителя-хулигана предоставила патрульным его паспорт, по которому правоохранители привлекли его к административной ответственности.

"На основании ст.36 КУоАП - наложение административных взысканий при совершении нескольких административных правонарушений, взыскание налагается за более серьезное правонарушение из числа совершенных. Поэтому, по вождя патрульные вынесли постановление по ч.1 ст. 126 (Управление транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории) КоАП", - говорится в сообщении патрульных.

Что касается поврежденного мопеда, патрульные забрали у потерпевшего заявление. На данный момент продолжаются поиски других участников конфликта, и установление всех обстоятельств произошедшего инцидента.

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