В конце января президент Индонезии Джоко Видодо распорядился направить самолеты в китайский Ухань для эвакуации находящихся там индонезийцев.

В сети появилось видео, как эвакуированных граждан встречают в аэропорту индонезийского города Батам, что в провинции Кепулауан-Риау.

Ролик опубликован в соцсети Facebook.

На видео показано, как сходящих с трапа пассажиров (в основном женщин) опрыскивают обеззараживающим раствором. На всех прилетевших надеты медицинские маски.

Видео: Facebook/ shanghaiist

Один из комментаторов отметил, что попавшие в кадр действия - далеко не все противовирусные мероприятия, которым подверглись эвакуированные.

Из аэропорта их перевезли на военную базу, расположенную на острове. Там они были помещены на карантин.

Между тем, как сегодня сообщала "Страна", граждане Украины ждут разрешения Китая на эвакуацию из охваченного коронавирусом Уханя.

Мы также описывали, как изолировали на карантин вывезенных из КНР россиян.