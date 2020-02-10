В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе назовут победителей церемонии "Оскар" в 24 номинациях.

Тайное голосование проходило с 30 января по 4 февраля и держалось в большом секрете и вот сегодня содержимое конвертов огласили со сцены кинотеатра "Долби" в Голливуде.

"Страна" следит за церемонией в режиме онлайн.

Тектовая трансляция Оскара-2020

02:23 Что-то нам подсказывает, что платье Пенелопы Крус назовут одним из лучших на церемонии Оскар-2020. Актрисе 45 лет, но разве по ней скажешь? Просто невероятно выглядит.

02:21 Аль Пачино и Роберт Де Ниро - старая школа Голливуда. Оба они снялись в фильме Мартина Скорсезе "Ирландец". Правда, по прогнозам критиков, в этом году Оскар им не светит. А жаль.

02:16 На красной дорожке засветился Киану Ривз.

02:13 Ну и куда же без скандалов на Оскаре. На церемонии традиционно поднимается тема социальной несправедливости. Самые волнительные вопросы - рассизм и феминизм. Многие актеры в который раз возмущаются, что слишком мало женщин номинировано на Оскар и слишком мало афроамериканцев. Для подобных претензий даже придумали специальный хештег - #OskarsSoWhite (Оскар такой "белый" - Ред.). Что ж. По крайней мере, тема харассмента пока не поднимается так активно, как в прошлом году, на пике скандала с Харви Вайнштейном.

02:06 Американская киноакадемия обнародовала имена нескольких актеров, которые в этом году будут вручать статуэтки Оскар. В частности, награждать победителей престижной кинопремии будут актеры: Киану Ривз, Пенелопа Крус, Шайя ЛаБаф, Джеймс Корден, Сигурни Уивер, Дайан Китон, Стив Мартин, Майа Рудольф, Бени Фельдштейн, Джордж Маккэй, Зак Готтзаген.

Ранее в список презентеров также вошли Тимоти Шаламе, Уилл Феррелл, Галь Гадот, Марк Руффало.

Также стало известно, что обладатели прошлогодних Оскаров - Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек будут объявлять лауреатов в актерских номинациях на Оскаре-2020.

02:00 До начала церемонии награждения премии "Оскар" остался всего час. Любопытно, что накануне в сеть слили список победителей Оскара-2020. Информация появилась на официальном аккаунте «Оскара» в микроблоге Twitter. Спустя некоторое время данный твит удалили.

Согласно списку, премию в категории «лучший фильм» получит картина «Паразиты», «лучший режиссер» – Сэм Мендес, «лучшая главная мужская роль» – Хоакин Феникс, «лучшая главная женская роль» – Рене Зелльвегер, «лучший адаптированый сценарий» – «Кролик Джоджо», «лучшая мужская второстепенная роль» – Брэд Питт, «лучшая женская второстепенная роль» – Лора Дерн, «оригинальный сценарий, – «Паразиты», «лучший мультфильм» – «Клаус», «лучший фильм не на английском языке» – «Паразиты», «лучший документальный фильм» – «American Factory», «лучшая документальная короткометражка» – «Учиться кататься на скейте в зоне боевых действий», «лучшая короткометражка» – «Соседское окно», «анимационная короткометражка» – «Любовь к волосам».

Правда, организаторы "Оскара" случившееся уже назвали ошибкой и уточнили, что в списке указаны лишь ожидания зрителей.

01:57 Пока на красной дорожке звезды обмениваются любезностями и комплиментами о платьях, напомним вам, какие фильмы соревнуются в этом году за звание лучшего.

В главной номинации "Лучший фильм" - девять претендентов на заветную статуэтку: "Джокер", "Однажды в Голливуде", "Ирландец", "Брачная история", "Паразиты", "Форд против Феррари" ("Аутсайдеры"), "Маленькие женщины", "Кролик Джоджо", "1917".

Кстати, в этой категории оказались работы двух гражданских супругов. Грета Гервиг сняла "Маленьких женщин", Ноа Баумбах - "Брачную историю". А фильм корейского режиссера "Паразиты" стал шестым иностранным фильмом в истории "Оскара", который сражается за главную номинацию.

01:55 В этом году на Оскаре продолжается мода на женские платья, надетые на ведущих-мужчин красной дорожки (на фото слева).

01:46 Антонио Бандерас в этому году также претендует на "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Боль и слава". Он пришел на церемонию с новой возлюбленной. Бандерасу недавно, на секундочку, исполнилось 60 лет. Кстати, именно он озвучивал Кота в сапогах в популярном мультфильме "Шрек".

01:39 На красной дорожке появилась известная певица Билли Айлиш, которая в этом году собрала целых пять статуэток Грэмми. Она выступит на церемонии вручения премии "Оскар".

01:30 Стартовала красная дорожка! Звезды шоу-бизнеса уже подходят в легендарный кинотеатр "Долби" в Голливуде, чтобы принять участие в церемонии награждения "Оскар". Она начнется в 3.00 по киевскому времени.

01:15 Интересный факт. Церемония Оскар 2020 обошлась в 44 млн долларов.

01:07 Напомним, что в этом году церемония вручения Оскара снова пройдет без ведущего - все статуэтки будут вручать актеры, среди которых - Киану Ривз, Пенелопа Крус и Сигурни Уивер.

Решение обойтись в этом году без главного ведущего было запланированным. А вот в прошлом году от ведущего отказались после секс-скандала: комику Кевину Харту припомнили гомофобные твиты девятилетней давности.

01:00 В 1.30 по киевскому времени в Лос-Анжелесе стартует красная дорожка. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина". А "Страна" тем временем ждет начала церемонии награждения и транслирует все события Оскара-2020 в текстовом онлайн-репортаже. Что ж, начнем!

Кто претендовал на Оскар

В главной номинации "Лучший фильм" было девять претендентов на заветную статуэтку: "Джокер", "Однажды в Голливуде", "Ирландец", "Брачная история", "Паразиты", "Форд против Феррари" ("Аутсайдеры"), "Маленькие женщины", "Кролик Джоджо", "1917".

Кстати, в этой категории оказались работы двух гражданских супругов. Грета Гервиг сняла "Маленьких женщин", Ноа Баумбах - "Брачную историю". А фильм корейского режиссера "Паразиты" стал шестым иностранным фильмом в истории "Оскара", который сражался за главную номинацию.

В категорию "Лучший режиссер" попали Мартин Скорсезе с криминальной драмой "Ирландец", Сэм Мендес, снявший зрелищную военную драму "1917", Квентин Тарантино с фильмом "Однажды в Голливуде", Тодд Филлипс и его нашумевший "Джокер", Пон Чжун Хо, представивший единственной в этой категории иностранный фильм "Паразиты".

"Лучшая мужская роль". Тут конкурировали Хоакин Феникс, Леонардо Ди Каприо, Антонио Бандерас, Адам Драйвер, Джонатан Прайс.

За "Лучшую женскую роль" боролись Скарлетт Йоханссон, Сирша Ронан, Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер, Синтия Эриво.

При этом Скарлетт Йоханссон номинирована в еще одной актерской номинации - за лучшую женскую роль второго плана в комедии "Кролик Джоджо".

Особенности церемонии в этом году

Церемония традиционно прошла в Голливуде, в кинотеатре "Долби". Ее транслировал телеканал ABC. В Украине в прямом эфире посмотреть на то, кому достались статуэтки главной кинопремии, можно было на канале "Украина".

В этом году, как и в прошлом, решили обойтись без ведущего. Если решение 2020 года было запланированным, то в прошлом году от ведущего отказались после скандала. Комику Кевину Харту припомнили гомофобные твиты девятилетней давности.

Номинации объявляли такие знаменитости, как Джейн Фонда, Рами Малек, Киану Рив, Натали Портман, Сальма Хайек, Пенелопа Крус. Специальной гостьей стала триумфатор на Grammy в этом году Билли Айлиш, которая исполнила свой хит.

Вручение прошло без телефонов. По новым правилам их конфисковали у зрителей в зале. Дело в том, что официальное разрешение на съемку стоит от $5 тыс. Еще в прошлом разрешалось проносить смартфоны, однако в этом году решили подстраховаться.

Гаджеты клали в индивидуальные конверты из резины и закрывали их на специальный магнитный ключ. Открыть такие пакеты могли только сотрудники службы безопасности.