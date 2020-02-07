В Министерстве юстиции Украины насчитали в стране 349 политических партий, из которых 48 - это не функционирующие "партии зомби". Аннулирования их регистрации планируют добиваться в суде.

Об этом в видеообращении сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, ролик опубликован на его странице в Facebook.

Так, по данным министра, из 349 украинских политических партий 48 не функционируют. Между тем, в стране существует некий "теневой рынок", на котором их продают и покупают за внушительные суммы.

Малюська добавил, что Минюст подал иски об аннулировании регистрации всех партий, которые вопреки требованиям закона не выдвигали своих кандидатов на президентских и парламентских выборах в течение 10 лет.

В этот список вошли: Партия ветеранов Афганистана, Социал-демократическая партия Украины, "Организация украинских националистов", "Женщины Украины", Христианско-демократический союз, Партия защитников Отечества, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Народный Рух Украины за единство, Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, "Пора", Либерально-гуманистическая партия "Товарищ", Всеукраинская казацкая партия, "Русичи", Партия казаков Украины, "Украина прежде всего!", "Партия "Детей войны", "Наш дом", Партия сильной власти и другие.

Видео: Facebook/ Denis Malyuska

Напомним, в декабре прошлого года Рада упростила финансовую отчетность для политических партий Украины.