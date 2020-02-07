Бывшая замминистра юстиции Украины и экс-секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая внесла залог в размере 7 миллионов гривен.

Об этом сообщила сама Бернацкая в Facebook.

В пятницу, 7 февраля, Наталья Бернацкая, которая проходит по делу о завладении и легализации более 54 млн 179 тысяч грн государственных средств, внесла 7 миллионов гривен в качестве залога, который до этого установил Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС).

"До этого момента все обязанности выполнены, паспорта сдала, залог внесла частично сама, частично получила заем у родственников", - заявила Бернацкая.

Подозреваемая добавила, что сегодня была подана апеляция на решение ВАКС: "Подчеркиваем необоснованности подозрения и требуем отмены обязанностей. Ждем рассмотрение этого дела и надеемся на независимость и беспристрастность суда".

Скриншот: Наталья Бернацкая в Фейсбук

"Страна" подробно писала о фабуле дела и злоупотреблениях чиновников Минюста еще в 2017 году, когда НАБУ начало расследовать уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением. Как считает НАБУ, именно в результате этих злоупотреблений, госбюджету был нанесен ущерб в особо крупном размере. Речь идет о выплате из бюджета более 54 миллионов гривен киевской фирме "Золотой мандарин ойл". Деньги были выплачены в феврале 2016 года из госбюджета на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Причем это был долг не государства, а "Киевэнерго".

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении в хищении 54,179 млн грн из бюджета бывшему украинскому представителю президента в Крыму, бывшему уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Борису Бабину.

А во вторник, 4 февраля, в Высшем антикоррупционном суде избрали меру пресечения бывшей заместительнице министра юстиции Наталье Бернацкой.