Государственное бюро расследований сообщило о подозрении технологу компании-поставщика некачественных бронежилетов для ВСУ. По версии следствия, она помогла учредителю предприятия и должностным лицам Минобороны получить деньги, которые пошли на закупку брака.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следствием установлено, что технолог общества способствовала учредителю предприятия и должностным лицам Министерства обороны Украины в завладении денежными средствами в сумме 61,6 тыс. грн. Бюджетные средства были использованы на закупку бронежилетов "Корсар М3с 1-4", которые не соответствуют требованиям ГОСТ и техническим условиям", - сказано в сообщении.

Поэтому технологу ООО "НПП Темп 3000" сообщили о подозрении по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (совершение мошенничества в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в ноябре прошлого года следователи ГБР объявили о подозрении пятерым должностным лицам Минобороны, в том числе, руководителю Главного управления развития и сопровождения матобеспечения ВСУ генералу Дмитрию Марченко. Следствие считает, что он сговорился с еще четырьмя сотрудниками управления и с апреля по июнь 2019 года не выполнял некоторые свои обязанности. Это, по версии ГБР, привело к закупке 111 тысяч некачественных бронежилетов "Корсар М3с-1-4" на общую сумму около 100 млн грн.