Вечером в пятницу, 7 февраля, в Киеве на Троещине произошел большой пожар. Загорелось подсобное строение: гараж или сарай.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Возгорание случилось на улице Оноре де Бальзака, в районе, где располагаются трамвайные пути и стоянка машин. Горит, судя по всему, сарай или гараж.

Рядом находятся деревья и машины, поэтому, если огонь перекинется на них, масштабы пожара увеличатся в разы.

Фото: "Страна"

Напомним, ранее "Страна" писала о другом масштабном пожаре на Троещине в Киеве. На улице Каштановой загорелась многоэтажка. Это случилось 19 января. Из дома эвакуировали жильцов. А комната в квартире на четвертом этаже, где произошло возгорание, полностью была уничтожена пламенем.