Правительство Финляндии разрешило государственной компании Terrafame добычу и переработку урана в восточной части страны. Так, Финляндия станет первым государством-производителем урана в Европейском союзе.

Об этом сообщает информагентство Reuters.

В четверг, 6 февраля, Кабмин Финляндии снял ограничения на добычу урана на территории государства компанией Terrafame. В свою очередь Финская ассоциация охраны природы заявила, что планирует оспорить это решение.

"Исходя из закона о ядерной энергии, нет никаких оснований для выдачи разрешения, так как решение проблемы с отходами шахты не обеспечит безопасность окружающей среды на долгое время, а также не правительством были оценены долгосрочные последствия (добычи урана. – Ред.)", – говорится в заявлении ассоциации.

Согласно выданной лицензии, на руднике компании Terrafame на востоке страны можно будет получать до 250 тонн урана в год. Ресурс служит сырьем для атомных электростанций. Всего в стране работают четыре ядерных реактора, которые вырабатывают больше трети всей электроэнергии в Финляндии.

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