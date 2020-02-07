Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Итальянскую Республику. В Риме он встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и обсудил тему офисов "ЛНР" и "ДНР", а также дело Виталия Маркива.

Об этом сообщается в Facebook Офиса президента.

В частности, на встрече зашла речь о закрытии в Италии офисов "ДНР" и "ЛНР".

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", - сказал Зеленский.

Также лидеры стран обсудили дело бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, который отбывает заключение в Италии.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - сообщил президент.

Мать Виталия Маркива поблагодарила Зеленского за его усилия для освобождения ее сына.

"Очень благодарны за этот визит. Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину", - сказала женщина.

Ранее "Страна" рассказывала о прибытии Зеленского в Италию. Мы также показывали видео, на котором итальянский оркестр в честь прибытия президента играет украинский гимн.