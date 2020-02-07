У двоих граждан Америки, которых эвакуировали из китайского города Ухань, зафиксировали симптомы коронавируса. Они летели на двух авиарейсах, организованных Госдепартаментом, на которых в США возвращались 300 американцев.

Об этом со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщает телеканал Fox news.

По одному пассажиру с симптомами коронавируса обнаружили на обоих рейсах. Один из самолетов ранее находился на базе ВВС "Трэвис" в штате Калифорния. Позднее в пятницу самолет должен перелететь на базу ВВС "Лэкленд" в Сан-Антонио (штат Техас). Пассажиры этого рейса будут находиться в карантине 14 дней. В это время им нельзя будет контактировать с кем-либо за пределами базы.

Второй самолет в настоящий момент находится в Канаде. Позднее он отправится в Сан-Диего (штат Калифорния).

Напомним, граждане Украины все еще ждут разрешения Китая на эвакуацию украинцев из Ухани.