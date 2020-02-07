Депутат Госдумы Айрат Хайруллин разбился на частном вертолете под Казанью
Под Казанью на частном вертолете разбился депутат российской Госдумы от "Единой России" Айрат Хайруллин. Еще два находившихся на борту человека тяжело ранены.
Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.
"К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Соболезную родным, друзьям и близким. Для нас для всех -это огромная невосполнимая потеря", написал Неверов в своем Facebook.
В свою очередь МЧС России подтвердило гибель одного человека и данные о двух выживших.
На момент гибели Айрату Хайруллину было 49 лет. Он был депутатом Госдумы от Татарстана с 2003 года. Народный избранник был совладельцем компаний "Эдельвейс групп" и "Красный восток - Агро". В 2005 году Forbes включил Хайруллина в рейтинг 100 богатейших бизнесменов России. Тогда он 46-ю строчку рейтинга, а его состояние на тот было оценено в 600 млн долларов.
Скриншот: Сергей Неверов в Фейсбук
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Также мы писали, что возможный убийца Алабушева и его жены покончил с собой. Его тело было найдено на месте преступления.