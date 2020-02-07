Под Казанью на частном вертолете разбился депутат российской Госдумы от "Единой России" Айрат Хайруллин. Еще два находившихся на борту человека тяжело ранены.

Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

"К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Соболезную родным, друзьям и близким. Для нас для всех -это огромная невосполнимая потеря", написал Неверов в своем Facebook.

В свою очередь МЧС России подтвердило гибель одного человека и данные о двух выживших.

На момент гибели Айрату Хайруллину было 49 лет. Он был депутатом Госдумы от Татарстана с 2003 года. Народный избранник был совладельцем компаний "Эдельвейс групп" и "Красный восток - Агро". В 2005 году Forbes включил Хайруллина в рейтинг 100 богатейших бизнесменов России. Тогда он 46-ю строчку рейтинга, а его состояние на тот было оценено в 600 млн долларов.

Скриншот: Сергей Неверов в Фейсбук

Ранее "Страна" сообщала о том, что в России нашли убитыми депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супругу. СК заявил, что тела ростовского депутата и его жены имеют признаки насильственной смерти: обнаружены рубленые раны головы.

Также мы писали, что возможный убийца Алабушева и его жены покончил с собой. Его тело было найдено на месте преступления.