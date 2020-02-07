Российским актерам, дважды пытавшимся пересечь украинскую границу, на 3 года и на 10 лет закрыли въезд в Украину. Среди них оказались звезда "Бедной Насти" Елена Корикова, актер фильма "72 метра" Игорь Ливанов и исполнитель роли Романова в "Интернах" Павел Баршак.

Об этом в Facebook сообщает Государственная погранслужба Украины.

Как сказано в посте ГПСУ, в первый раз труппа спектакля "Идеальный свидетель" была остановлена на границе с Молдовой в Белгород-Днестровском из-за того, что двое россиян незаконно посещали Крым, где принимали участие в съемках фильма.

Пограничники отказали им во въезде в Украину и запретили посещать страну в течение трех лет.

Еще два человека из труппы не смогли подтвердить цель визита в Украину, поэтому тоже не были пропущены через границу. Остальные отказались ехать в Украину.

После завершения всех процедур россиян вернули в Молдову. Однако через несколько часов актеры снова появились на украинской границе. На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, вероятно, надеясь, что им все же удастся попасть в нашу страну.

Звезд снова остановили. Двоих, получивших запрет на въезд, обвинили в умышленном неисполнении решения пограничников. Им выписали штраф и продлили срок запрета до 10 лет. Еще четырем запретили въезжать в Украину на 3 года.

Игорь Ливанов подтвердил российским СМИ, что пограничники его не пропустили и не разрешили в течение 3 лет ездить в Украину, где он родился.

"Мне сделали запрет на три года, и у меня сейчас нет желания делать попытки туда попасть. Если у меня еще какие-то связи оставались (все-таки это моя родина, где я родился), то теперь это все заканчивается. Я не хочу переживать. Когда меня в течение пяти часов держат без воды, без туалета в автобусе – это странная какая-то ситуация. Понятно, что это все тот же вопрос, чей Крым. Крым - наш. Пускай они уже успокоятся и дышат ровно по поводу Крыма", - сказал Ливанов.

Как писала "Страна", в конце января въезд в Украину запретили певцу Валерию Сюткину, хотя он к нам и не собирался.

А летом запрет на въезд на три года получил Егор Крид.