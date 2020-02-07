В Киеве ребенок проглотил кусок пластиковой игрушки и попал в больницу, где он скончался от разрыва внутренних органов. Правоохранители начали уголовное производство против медработников, к которым попал 2-летний мальчик.

Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что в отделение столичной полиции поступило сообщение о том, что в детской больнице, расположенной по улице Богатырской, скончался 2-летний ребенок. По приезду в медучереждение стражи порядка допросили заведующего реанимационного отделения, врача и отца мальчика.

Стало известно, что ребенок проглотил фрагмент пластиковой игрушки и был доставлен в больницу, где умер от разрыва глотки и пищевода.

В полиции отметили, что сначала дело было квалифицировано как умышленное убийство, однако после выяснения дополнительных обстоятельств следователи переквалифицировали уголовное производство на ч.2 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - отметили в пресс-службе правоохранителей.

Скриншот: Полиция Киева в Фейсбук

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